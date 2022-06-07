Синоптики рассказали о том, какой будет погода летом в Алтайском крае

Стало известно, каким будет лето в Алтайском крае. О погоде рассказал глава регионального Гидрометцентра Дмитрий Савин.

Синоптик отметил, что май в регионе выдался аномально жарким и «жадным» на осадки. Среднемесячная температура по краю составила +15...+19 градусов. Это выше нормы на 4-6 градусов. Дождей в некоторых районах не было совсем.

В июне среднемесячная температура воздуха составит +14...+19 градусов, что около нормы. Во второй декаде месяца ночью ожидаются колебания от +12...+17 до +6...+11°С, днём — от +23 до +28°С, местами до +23.

В третьей декаде будет теплее: ночью — до +14...+19°С, днём — до +28...+33°С. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

В июле и августе температура воздуха также будет в районе нормы.