Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет настоящая зима

В региональном Гидрометцентре рассказали о том, когда в Алтайский край придёт настоящая зима. Об этом сообщает «Толк».

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых рассказала о том, что холодный период начинается тогда, когда среднесуточная температура фиксируется на отметке ниже нуля.

Она отметила, что обычно этот период наступает в начале ноября. В то же время устанавливается и постоянный снежный покров.

При этом в некоторых регионах России зима уже началась. Постоянные отрицательные температуры зафиксировались в Магаданской области, на севере Камчатки, Хабаровского края, в Якутии.