Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет настоящая зима
Обычно это происходит в начале ноября, когда температура фиксируется на отметке ниже нуля
12 октября 2022, 16:19, Илья Звягинцев
В региональном Гидрометцентре рассказали о том, когда в Алтайский край придёт настоящая зима. Об этом сообщает «Толк».
Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых рассказала о том, что холодный период начинается тогда, когда среднесуточная температура фиксируется на отметке ниже нуля.
Она отметила, что обычно этот период наступает в начале ноября. В то же время устанавливается и постоянный снежный покров.
При этом в некоторых регионах России зима уже началась. Постоянные отрицательные температуры зафиксировались в Магаданской области, на севере Камчатки, Хабаровского края, в Якутии.
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