Синоптики спрогнозировали "спокойный" паводок в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, участники рабочей встречи рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему паводку — прогноз развития ситуации в этом году в целом благоприятный.

Как рассказал начальник Алтайского Гидрометцентра Дмитрий Савин, в бассейне реки Оби снежный покров составил от 59 до 137% от нормы. Наименьшие снегозапасы сформировались в бассейнах рек Бия, Чарыш, Алей, Катунь и Кулунда, немногим выше среднемноголетних — по бассейнам рек Бурла и Чумыш.

Глубина промерзания почвы почти по всей территории края ниже, местами — значительно ниже нормы, а увлажнение почв можно считать оптимальным, что положительно влияет на способность впитывать влагу. В то же время накопление снегозапасов будет продолжаться, а потому паводок будет во многом зависеть от весенних погодных процессов: температурного режима, интенсивности и количества осадков.

Всего в крае риску подтопления подвержено 39 муниципалитетов, 182 населённых пункта, в которых находятся более 16 тысяч домов с населением 45 тысяч человек. Кроме того, в зоне угрозы находятся 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

Губернатор призвал представителей всех ведомств к внимательной и ответственной работе даже на фоне предварительного прогноза о спокойном развитии паводковой ситуации и подчеркнул, что подготовка ведётся в условиях пандемии, что должно учитываться при отработке возможных алгоритмов действий при прохождении воды.