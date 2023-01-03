Синяя разметка и новая секция светофора. Как изменятся правила дорожного движения в 2023 году
Изменению подверглись несколько глав и пунктов ПДД
03 января 2023, 08:10, Антон Дегтярев
С 1 марта 2023 года в России серьёзно изменятся правила дорожного движения. Поправки вводят такое понятие, как «средства индивидуальной мобильности», и затрагивают многие главы и пункты ПДД. На дорогах появится новая разметка, у светофоров — новая секция, останавливаться на островках безопасности запретят, а ещё изменятся правила проезда кольца. Amic.ru собрал изменения ПДД, которые ждут россиян в следующем году.
Новые правила для СИМ
Какие ограничения ввели для электросамокатов?
С 1 марта 2023 года электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и аналогичные им устройства получат статус средства индивидуальной мобильности (сокращённо — СИМ). Максимально разрешённая скорость для них составит 25 км/ч. При этом если водитель СИМ создаёт помехи для пешеходов, он обязан спешиться или снизить скорость. Пешеход имеет перед ним приоритет.
Водителям СИМ запрещено:
— управлять транспортным средством не держась за руль хотя бы одной рукой;
— возить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине и ширине;
— перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;
— перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайными путями и на трассах, имеющих более одной полосы для движения (кроме случаев, когда из правой полосы можно повернуть налево, и за исключением дорог в велосипедных зонах);
— буксировать СИМ или буксироваться ими самому. Буксировать можно будет только специальные прицепы для СИМ;
— ездить в зоне действия знака «Движение пешеходов запрещено».
Нужны ли водительские права для СИМ?
Согласно нормам, для управления СИМ не понадобятся водительские права. Однако инспекторы могут направлять водителей на медосвидетельствование в случае подозрения на алкогольное опьянение. Поэтому ездить на электросамокатах и других СИМ пьяным будет нельзя.
Знак электросамоката / Фото с Telegram-канала правительства России
Где можно будет ездить на СИМ?
Лица старше 14 лет смогут ездить на СИМ по велосипедной и велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны и по полосе для велосипедистов. Также они смогут ездить в пешеходной зоне и по тротуару, если масса транспортного средства не больше 35 кг. Причём по тротуару или по пешеходной дорожке позволено двигаться, только если рядом нет велосипедной или велопешеходной дорожки или если нет возможности ехать по ним, а также если использующее СИМ лицо сопровождает ребёнка до 14 лет.
По правому краю проезжей части на СИМ можно проехать, если:
— нет велосипедной или велопешеходной дорожки или нельзя по ней двигаться;
— на дороге разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч;
— средство индивидуальной мобильности оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями и фарой белого цвета впереди с фонарём.
При этом по правому краю можно ехать только в один ряд по ходу движения, нельзя будет обгонять машины или объезжать их с левой стороны.
Дети от 7 до 14 лет могут ехать на СИМ только по тротуарам, пешеходным, велосипедным, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.
Детям по 7 лет законодатели позволили ездить только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.
Выезжать на автомагистрали и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам водителям СИМ запрещено.
Велосипедистов исключили из перечня транспортных средств, которым разрешена стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью. Также теперь велосипеды не числятся в списке транспорта, на котором в светлое время суток должны быть включены фары или дневные ходовые огни. А ещё велосипедисты теперь должны использовать световозвращающие элементы за городом в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.
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