СК проверит больницу, где онкобольных лечили наложением рук и народными песнями

Основателю клиники ранее вынесли предупреждение из-за организации фестиваля на Алтае

23 января 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить московскую клинику Раевского (ООО "Здравница"), сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

"В эфире федерального телеканала был продемонстрирован сюжет о пострадавших от некачественного лечения доктора, оказывавшего платные медицинские услуги лицам, имеющим онкологические заболевания. <...> В связи с изложенным организована процессуальная проверка по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее "Известия" сообщили, что московская клиника интегративной медицины при помощи народных песен и наложения рук лечит тяжелобольных, в том числе онкологических.

Издание уточнило, что основателю клиники прокуратура уже вынесла предупреждение о недопустимости ведения экстремистской деятельности из-за организации фестиваля "Дети Солнца" на Алтае. Якобы в листовках пропагандировалось превосходство одного типа людей над другими.