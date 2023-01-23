СК проверит больницу, где онкобольных лечили наложением рук и народными песнями
Основателю клиники ранее вынесли предупреждение из-за организации фестиваля на Алтае
23 января 2023, 11:46, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить московскую клинику Раевского (ООО "Здравница"), сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
"В эфире федерального телеканала был продемонстрирован сюжет о пострадавших от некачественного лечения доктора, оказывавшего платные медицинские услуги лицам, имеющим онкологические заболевания. <...> В связи с изложенным организована процессуальная проверка по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее "Известия" сообщили, что московская клиника интегративной медицины при помощи народных песен и наложения рук лечит тяжелобольных, в том числе онкологических.
Издание уточнило, что основателю клиники прокуратура уже вынесла предупреждение о недопустимости ведения экстремистской деятельности из-за организации фестиваля "Дети Солнца" на Алтае. Якобы в листовках пропагандировалось превосходство одного типа людей над другими.
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