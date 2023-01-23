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СК проверит больницу, где онкобольных лечили наложением рук и народными песнями

Основателю клиники ранее вынесли предупреждение из-за организации фестиваля на Алтае

23 января 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить московскую клинику Раевского (ООО "Здравница"), сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

"В эфире федерального телеканала был продемонстрирован сюжет о пострадавших от некачественного лечения доктора, оказывавшего платные медицинские услуги лицам, имеющим онкологические заболевания. <...> В связи с изложенным организована процессуальная проверка по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее "Известия" сообщили, что московская клиника интегративной медицины при помощи народных песен и наложения рук лечит тяжелобольных, в том числе онкологических.

Издание уточнило, что основателю клиники прокуратура уже вынесла предупреждение о недопустимости ведения экстремистской деятельности из-за организации фестиваля "Дети Солнца" на Алтае. Якобы в листовках пропагандировалось превосходство одного типа людей над другими.

 

Комментарии 7

  • а при Капитализме вообще-то, так и есть, всегда пропагандируется превосходство одного типа людей над другими... и ни чё... ни кого ещё не посадили?.. и даже не предупредили...
    23 января, Гость   Ответить
  • пропагандировалось превосходство одного типа людей над другими - а что не так? У нас государство регулярно это пропагандирует, и ничего. "московская клиника интегративной медицины при помощи народных песен и наложения рук лечит тяжелобольных" - а что не так? Прививки - зло, медицина - от лукавого, надо быть ближе к природе, вести здоровый образ жизни и всячески тренировать иммунитет. Все, так сказать, по заветам осознавших и задумавшихся. Ах да, питаться надо как надо, а не вот это вот все. Так что как хотели, так и лечат. Я не думаю, что пациентов туда силком загоняли. Лишь бы детей, которые сами выбрать не могут, так не лечили. А взрослые сами себе злобные буратины, уж извините.
    23 января, Гость   Ответить
  • Все законодательно защищённые типы людей: по полу, расе, национальности и вероисповеданию закреплены в законодательстве. Мне вот интересно, какие такие законодательством незащищённые типы людей обнаружила прокуратура?
    23 января, Гость   Ответить
  • Да, да, кого ещё не упомнили в Конституции?
    23 января, Гость   Ответить
  • законодательством незащищённые типы людей - а каким боком законодательство к левым листовкам? В законодательстве могут и все быть защищены, а в листовках, например, пишут, что рыжие - от Бога, а все остальные погулять вышли))) Потому им пальчиком и погрозили.
    23 января, Гость   Ответить
  • да малоли какие они бумажки раздавали... на улице вон, тоже раздают бумажки разжигающие ненависть к тем кто уже купил себе фирменные сапоги к тем кто этого ещё не сделал..., или одежду какую-то, или кто проверил зрение, а кто ещё нет...
    23 января, Гость   Ответить
  • да малоли какие они бумажки раздавали... - да что вы говорите... То есть ежели завтра кто-нибудь начнет раздавать листовки, призывающие выселить на Колыму, скажем, жителей вашей квартиры, потому что они не люди, вкупе с утверждением, что они, скажем, сделали что-то нехорошее, вы тоже скажете - да мало ли, ну разжигают ненависть по отношению ко мне, да и ладно? (Понятно, что пример утрированный, но тем не менее)
    23 января, Гость   Ответить
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