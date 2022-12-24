Сколько стоит зумер: молодые россияне оценили свои профессиональные навыки

Ради успешной карьеры молодые люди готовы вкладываться в своё образование

24 декабря 2022, 11:01, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Больше половины российских зумеров (людей, родившихся примерно в период с 1997 по 2012 год) — 57% — хотели бы получать не менее 50 тыс. рублей в месяц. При этом нынешний доход соответствует ожиданиям или превышает их только у половины респондентов. Таковы результаты опроса более 1,5 тыс. человек, проведённого страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Почти четверть россиян в возрасте от 18 до 24 лет (23%) хотели бы иметь доход 50-100 тыс. рублей в месяц. Ещё 18% мечтают получать 100-150 тыс. рублей. У каждого шестого (16%) финансовые амбиции ещё выше: их устроила бы сумма 150-200 тыс.

Более половины зумеров полагают, что они уже сейчас заслуживают желаемых зарплат. Около трети (30%) оценивают свои текущие навыки в 100-300 тыс. рублей в месяц, каждый четвёртый (22%) — в 50-100 тыс. рублей в месяц. При этом нынешняя зарплата молодых людей близка к их идеалам лишь в половине случаев: 26% респондентов отмечают, что она полностью соответствует их текущим навыкам или немного их превосходит, а 25% самокритично полагают, что им платят гораздо больше, чем они реально стоят. У остальных доход сейчас незначительно (24%) или значительно (25%) ниже их желаний.

По мнению молодых людей, для удовлетворения финансовых амбиций необходимо сделать хорошую карьеру. Самыми перспективными с этой точки зрения они считают профессии IT-специалиста (25%), маркетолога (17%), предпринимателя (14%) и менеджера банка (11%). Популярные у старшего поколения профессии юристов и экономистов успешными с точки зрения карьерного и зарплатного роста считают лишь по 1,5% респондентов в возрасте 18-24 лет, учителей — 2,5%, врачей — 3,5%.

Ценность высшего образования для молодых россиян не так велика, как для старших поколений. Свыше трети (38%) зумеров считают, что для построения успешной карьеры оно не является приоритетным. Более того, среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет доля получающих или уже имеющих высшее образование составила 45%. Вместе с тем более половины опрошенных в этой возрастной категории считают высшее образование необходимым.

Поскольку смена профессии предполагает обучение дополнительным навыкам, часть зумеров уже получают (24%) или планируют через год-два получить (18%) второе высшее или дополнительное образование. Треть молодых россиян (35%) планируют оплачивать дополнительное образование за счёт сбережений, около половины — с помощью кредитов (25%) или поддержки семьи (22%).