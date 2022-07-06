Скончался депутат АКЗС Петр Тютюнников

6 июля после продолжительной болезни скончался депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Пётр Тютюнников, сообщает АКЗС.

«Депутаты и аппарат Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают в связи со смертью Петра Владимировича Тютюнникова искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Пётр Владимирович родился 23 июня 1967 года в Камне-на-Оби. В 1987 году окончил сельскохозяйственное профессиональное училище по специальности «Тракторист-машинист». В 2000 году окончил Каменский совхоз-техникум по специальности «Правовед».

С 2012 года — директор ООО «Стройбат». С 2018 года — член КПРФ.

В 2021-м избран депутатом АКЗС по одномандатному избирательному округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы). Входил в состав комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.

Алтайское отделение КПРФ также приносит соболезнования родным и близким: «Мы будем помнить нашего товарища как человека с твёрдой гражданской позицией».