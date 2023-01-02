Скончался известный барнаульский рок-музыкант, создавший группу «Первое завтра»

Сергей Скаредов полгода не дожил до своего 50-летия

02 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: vk.com/pervoezavtra22

2 января умер барнаульский музыкант Сергей Скаредов (Сюр), лидер группы «Первое завтра». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал алтайский литератор и журналист Михаил Гундарин.

«Сегодня нас покинул лидер и идейный вдохновитель. Последнее время он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Сергей Юрьевич отыграл свой последний концерт 20 ноября, а сегодня в 4 утра его не стало», — сказано в сообщении паблика «Первое завтра» в ВК.

Сергей Скаредов родился 10 июля 1973 года. Выпускник лицея № 101. Позднее окончил Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ, а также Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ. Помимо увлечения музыкой, преподавал английский язык, занимался подготовкой кандидатской диссертации в области политических наук.

Добавим, в 2022 году барнаульская группа «Первое завтра» отметила свой 30-летний юбилей.