Скончался Папа Римский Бенедикт XVI

Папа на покое умер в 11:34 по мск в монастыре «Матерь Церкви» в Ватикане

31 декабря 2022, 17:08, ИА Амител

Фото: ТАСС

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте Святого Престола.

Папа на покое скончался в 11:34 по мск в монастыре «Матерь Церкви» в Ватикане. Дополнительную информацию в Святом Престоле пообещали предоставить как можно скорее.

Напомним, что на этой неделе сообщалось об ухудшении состояния здоровья почетного Папы Римского. Ухудшение состояния произошло в последние несколько часов в связи с преклонным возрастом.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) родился в Германии 16 апреля 1927 года. Стал самым старшим по возрасту на момент избрания Римским папой со времен папы Климента XII. Он занимал должность с 2005 по 2013 год.