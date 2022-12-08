Скульптуру кота в интересной позе предложили установить в Барнауле
Если горожане поддержат инициативу, то установить объект готовы без привлечения городских средств
8 декабря 2022, 08:55, Илья Звягинцев
Чугунную фигуру «Сибирского кота» готов установить в Барнауле литейный завод. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
По замыслу автора, установить скульптуру хотят на пересечении улиц Взлётной и Сергея Ускова. Отмечается, что в барнаульских новостройках мало примечательных мест, а скульптура кота могла бы стать одним из таких. Идею, как отмечает автор сообщения, поддержал краевед Данил Дегтярёв.
«Если большинство отзывов будут положительными, обратимся в администрацию с просьбой разрешить монтаж и согласовать место. Весной готовы установить за счёт завода-изготовителя, без привлечения городских средств», — сказано в сообщении.
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