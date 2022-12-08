Скульптуру кота в интересной позе предложили установить в Барнауле

Чугунную фигуру «Сибирского кота» готов установить в Барнауле литейный завод. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По замыслу автора, установить скульптуру хотят на пересечении улиц Взлётной и Сергея Ускова. Отмечается, что в барнаульских новостройках мало примечательных мест, а скульптура кота могла бы стать одним из таких. Идею, как отмечает автор сообщения, поддержал краевед Данил Дегтярёв.