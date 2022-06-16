Следователи установили причину мощного взрыва на АЗС в Новосибирске

Следователи установили причину взрыва на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Напомним, что взрыв произошёл 14 июня в Октябрьском районе. Из-за происшествия на АЗС компании «Еврогаз» пострадали десятки человек.

Правоохранители взяли под стражу гендиректора ООО «Сибгаз» Романа Гармидера, затем — инженера Геннадия Киселя, также к ним присоединился учредитель управляющей компании «Экогаз» Алексей Савлук.

Согласно предъявленному им обвинению, семь человек получили тяжёлые повреждения, а ещё 28 — лёгкой или средней степени тяжести.

28 человек являются потерпевшими в связи с причинением имущественного ущерба на общую сумму более 100 млн рублей.

Установлено, что взрыв произошёл в тот момент, когда топливо переливали из цистерны в стационарный резервуар.

«Следствием установлено, что с августа 2016 года по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель в отсутствие лицензии осуществляли на автомобильной газозаправочной станции деятельность по реализации сжиженного газа населению. Кроме того, на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащённые необходимыми приборами и системами контроля», — пояснили в СК.

Гармидер свою вину признал частично, Савлук от комментариев воздержался, а Кисель заявил, что считает себя невиновным.