«Сложные условия». Алтайский министр транспорта предостерёг водителей от дальних поездок в метели и гололёд

3 января в авариях погибло сразу семь жителей региона, напомнил Антон Воронов

05 января 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: страница Антона Воронова "Вконтакте"

Жителям Алтайского края крайне не рекомендуется отправляться в дальние поездки на автомобилях в ближайшие дни. С таким обращением выступил министр транспорта региона Антон Воронов. По его словам, минимум два ближайших дня погода на Алтае будет очень опасной для водителей.

«Земляки, сегодня и два последующих дня наш регион будет жить во власти сложных погодных условий. Дорожные службы рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния», — написал Воронов у себя на странице «ВКонтакте».

Он также добавил, что на некоторых участках трасс, как и 4 января, будут ограничивать движение из-за непогоды. Воронов настоятельно рекомендует прислушиваться к сообщениям дорожных служб и не игнорировать запреты.

А тем, кто всё же вынужден отправиться в путь в непогоду, глава Минтранса посоветовал быть максимально осторожными, соблюдать ПДД и никуда не торопиться.

«Кроме того, рекомендуем не торопиться во время поездок, соблюдайте правила дорожного движения, не будьте излишне самоуверенны, вчерашний день унёс жизни семи наших земляков, не спешите пренебрегать жизнью», — добавил алтайский министр.

Два ДТП, которые упомянул Воронов, произошли 3 января, когда на трассах тоже бушевала непогода. В результате одного из них погибло сразу шесть человек. Недалеко от Поспелихи «Лада» выскочила на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Lexus. Все, кто был в отечественном авто (муж, жена и двое детей) погибли на месте. В больнице позднее скончались водитель и пассажир иномарки.

Через несколько часов недалеко от этого места случилась другая авария: столкнулись Toyota Spacio и «Иж Ода», водитель которой также погиб.

Напомним, 3 и 4 января из-за непогоды в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение. Но неблагоприятные условия сохранятся как минимум до 7 января, сообщили в Гидрометцентре. В ближайшие дни в регионе ожидаются мокрый снег, порывы ветра, метели и сильная гололедица на дорогах.