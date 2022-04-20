СМИ: Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года

Украинскому тревел-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Об этом сообщает BAZA со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что запрет на въезд для Птушкина действует с 16 апреля 2022 года, а закончится он тогда, когда телеведущему исполнится 88 лет. Поводом послужили высказывания о спецоперации.

Ранее в социальных сетях также появлялись сообщения о том, что въезд в Россию ограничили ряду украинских звёзд, среди которых Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский и другие. Однако подтвердить информацию смогли только по запрету для Птушкина.

Напомним, что Антон Птушкин был ведущим шоу «Орёл и решка». После ухода из него он стал вести блог о путешествиях.