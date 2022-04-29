СМИ: Экс-министра Улюкаева освободили из тюрьмы по УДО

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выйдет из тюрьмы по УДО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что вопрос об условно досрочном освобождении был решён 27 апреля, но пока решение не вступило в законную силу и Улюкаев остаётся в колонии. Источник отметил, что прокуратура и администрация исправительного учреждения отметили «хорошее поведение» бывшего министра.

Предполагается, что если решение суда не будет обжаловано, то в середине мая Улюкаев выйдет на свободу.

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Напомним, что арест Улюкаева стал первым задержанием федерального министра в России. Это произошло 14 ноября 2016 года, а уже через день после задержания Улюкаева поместили под стражу и освободили от занимаемой должности.

Его признали виновным во взятке в размере 2 млн евро от главы «Роснефти» Игоря Сечина. За эти деньги Улюкаев поспособствовал в покупке пакета акций «Башнефти».

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Отметим, что сам Улюкаев вины не признал, а также заявил, что в отношении него совершили провокацию.

Официального подтверждения информации, распространяемой «Интерфаксом», на данный момент нет.