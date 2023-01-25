СМИ: Марина Ракова, обвиняемая в хищении 50 млн, получила работу на 1,5 млн в месяц

Из СИЗО её выпустили в ноябре 2022 года, новая работа нашлась уже в декабре

25 января 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: rsv.ru

Уроженка Алтайского края, экс-замминистра просвещения Марина Ракова стала советником директора Агентства стратегических инициатив (АСИ), созданной правительством РФ, сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. Якобы она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчёты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО.

"Ракова была официально принята на должность советника руководителя на общественных началах с 13 декабря прошлого года, после разговора главы АСИ с руководителем службы управления персоналом. Причём де-факто Ракова начала работать ещё с 5 декабря. Например, она уже принимала участие в совещании у директора дивизиона "Качество жизни", – рассказал источник.

Отмечается, что находящейся под следствием Раковой будут платить 1,5 млн рублей в месяц.