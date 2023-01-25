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СМИ: Марина Ракова, обвиняемая в хищении 50 млн, получила работу на 1,5 млн в месяц

Из СИЗО её выпустили в ноябре 2022 года, новая работа нашлась уже в декабре

25 января 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: rsv.ru
Фото: rsv.ru

Уроженка Алтайского края, экс-замминистра просвещения Марина Ракова стала советником директора Агентства стратегических инициатив (АСИ), созданной правительством РФ, сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. Якобы она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчёты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО.

"Ракова была официально принята на должность советника руководителя на общественных началах с 13 декабря прошлого года, после разговора главы АСИ с руководителем службы управления персоналом. Причём де-факто Ракова начала работать ещё с 5 декабря. Например, она уже принимала участие в совещании у директора дивизиона "Качество жизни", – рассказал источник.

Отмечается, что находящейся под следствием Раковой будут платить 1,5 млн рублей в месяц.

"Глава АСИ прервала звонок, услышав вопрос от журналиста "Базы" о Марине Раковой. Марина Ракова тоже сбросила звонок", – уточняет Telegram-канал.

Комментарии 20

  • Социальный лифт работает. Доказано!
    25 января, Гость   Ответить
  • Отмечается, что находящейся под следствием Раковой будут платить 1,5 млн рублей в месяц.
    25 января, Гость   Ответить
  • Я Родину жизнь отдам!!! Воистину Россия - страна великих возможностей! Кто со мной на СВО, Родину защищать?
    25 января, Гость   Ответить
  • Старая американская пословица - Если ты украл шпалу - тебя посадят, если украл железную дорогу - будешь сенатором.
    25 января, Гость   Ответить
  • Красивые женщины должны хорошо жить.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот наши законы....Насмехаются и ухмыляются...
    25 января, Гость   Ответить
  • У немцев это называется "сексизм", преследуется по закону и служит основанием для уголовного расследования.
    25 января, Гость   Ответить
  • Эх, везёт АК на ярких и выдающихся дам!
    25 января, Гость   Ответить
  • Товарищ Ракова слишком кому то эффективно дала. Уж я не знаю, что за таланты там скрыты. Но по виду обыкновенная блонда.
    25 января, Гость   Ответить
  • Видать чушь ещё можно пороть
    25 января, Гость   Ответить
  • Красивая тетка, мне нравится :-)
    25 января, Гость   Ответить
  • Когда чиновник замаран и на крючке он свой для власти. Когда человек умён и не зависим он опасен для власти.
    25 января, Гость   Ответить
  • Уважаемые коммкнтирующие разуйте глаза, если человек работает на общественных началах, то зарплаты у него быть не может.Соответственно - как минимум в части зарплаты эта новость - фейк.
    25 января, Гость   Ответить
  • Был знаком с этой дамой в начале нулевых, когда она еще училась в школе. Математику она знала очень хорошо, принимала активное участие в олимпиадах и детских научных конкурсах. Не думайте, что это тупая блондинка.
    25 января, Гость   Ответить
  • Во как в нашем государстве чтут воров бюджетных средств. Естественно Греф товарищ Путина подогнал. А что глава государства????
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну она далеко не красавица, в днаный момент ухоженная женщина не более, всегда была высокой, долговязой, какой-то непропорциональной , училась с ней...но то что умная это не отрицается.
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, возможно снято удачно, с нужного ракурса. Ну тогда плюс фотографу :-)
    26 января, Гость   Ответить
  • Ракова. Дочь прокурора?
    26 января, Гость   Ответить
  • Есть женщины в русских селеньях! Точнее, алтайских...
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, на работу взяли по сути дела мошенницу, которая присвоила пусть даже 50 млн.руб. Интересно, кому она "так дает", что ее сразу трудоустроили на престижную работу? Ей полы мыть в больнице, а советником руководителя назначают. Что она посоветует своему руководителю?
    28 января, Гость   Ответить
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