СМИ: Умер певец Пьер Нарцисс
Причины смерти 45-летнего музыканта не называются
22 июня 2022, 15:14, Илья Звягинцев
Умер певец Пьер Нарцисс. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Причины смерти 45-летнего исполнителя неизвестны. По данным «Википедии», артист скончался от остановки сердца после операции на почке.
Напомним, что Пьер Нарцисс — уроженец Камеруна, который приобрёл известность в России.
Он принимал участие в проекте «Фабрика звёзд — 2», где исполнил свою самую знаменитую песню «Шоколадный заяц».
Помимо музыкальной деятельности, Пьер Нарцисс снимался в кино.
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