СМИ: Умер певец Пьер Нарцисс

Умер певец Пьер Нарцисс. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Причины смерти 45-летнего исполнителя неизвестны. По данным «Википедии», артист скончался от остановки сердца после операции на почке.

Напомним, что Пьер Нарцисс — уроженец Камеруна, который приобрёл известность в России.

Он принимал участие в проекте «Фабрика звёзд — 2», где исполнил свою самую знаменитую песню «Шоколадный заяц».

Помимо музыкальной деятельности, Пьер Нарцисс снимался в кино.