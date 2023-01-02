Сначала карьера, потом семья. Жители Алтайского края рассказали о приоритетах на 2023 год

Среди сибирских регионов наибольшее значение карьере придают жители Кузбасса и Новосибирской области

02 января 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: hr-portal.ru

Большинство жителей Алтайского края (61%) в 2023 году сфокусируются на работе и карьере. Семья уже второй год подряд оказывается на втором месте по важности (42%). Далее расположились здоровье (36%), спорт (28%), хобби (22%) и друзья (6%). Такие данные приводит служба исследований hh.ru по результатам опроса среди 4060 соискателей.

Наибольший приоритет работе в Алтайском крае отдают респонденты до 24 лет (82%), наименьший — 55 лет и старше. Чаще уделять внимание семье в 2023 году планируют опрошенные в возрасте 35-44 лет, а здоровью — 25-34 года (39%), уточняют в пресс-службе HeadHunter Сибирь.

На первое место ставят карьеру обычно студенты и ИТ-специалисты (по 80%), тогда как кадры из сферы добычи сырья (58%), закупок, производства и сельского хозяйства (по 48%) больше фокусируются на семье. Представители ресторанно-гостиничного направления, а также работники искусства и массмедиа будут больше других уделять время своим хобби (31% и 30% соответственно), работники банков и высший менеджмент — спорту (25% и 23% соответственно).