Сначала карьера, потом семья. Жители Алтайского края рассказали о приоритетах на 2023 год
Среди сибирских регионов наибольшее значение карьере придают жители Кузбасса и Новосибирской области
02 января 2023, 18:15, ИА Амител
Большинство жителей Алтайского края (61%) в 2023 году сфокусируются на работе и карьере. Семья уже второй год подряд оказывается на втором месте по важности (42%). Далее расположились здоровье (36%), спорт (28%), хобби (22%) и друзья (6%). Такие данные приводит служба исследований hh.ru по результатам опроса среди 4060 соискателей.
Наибольший приоритет работе в Алтайском крае отдают респонденты до 24 лет (82%), наименьший — 55 лет и старше. Чаще уделять внимание семье в 2023 году планируют опрошенные в возрасте 35-44 лет, а здоровью — 25-34 года (39%), уточняют в пресс-службе HeadHunter Сибирь.
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