Сняли видео, как ловкий кот пришёл поохотиться на птиц возле зимовки лебедей на Алтае
Жители посёлка указали, что голуби возле реки «жирные и неповоротливые»
11 января 2023, 10:45, ИА Амител
В бийском посёлке Молодёжный рыжий кот поймал голубя возле места зимовки лебедей. Видео появилось в паблике «Инцидент Бийск».
«А рыжий не плох. Похоже, кота не кормят так, как лебедей», — отметили в комментариях к записи.
Местные жители указали, что голуби возле реки «жирные и неповоротливые, потому что разожрались на лебединых харчах».
Напомним, лебеди в начале декабря прилетели на участок реки, который не замерзает из-за близости к водосбросу бийской ТЭЦ. Обычно здесь зимуют несколько сотен этих птиц.
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