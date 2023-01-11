НОВОСТИОбщество

Сняли видео, как ловкий кот пришёл поохотиться на птиц возле зимовки лебедей на Алтае

Жители посёлка указали, что голуби возле реки «жирные и неповоротливые»

11 января 2023, 10:45, ИА Амител

В бийском посёлке Молодёжный рыжий кот поймал голубя возле места зимовки лебедей. Видео появилось в паблике «Инцидент Бийск».

«А рыжий не плох. Похоже, кота не кормят так, как лебедей», — отметили в комментариях к записи.

Местные жители указали, что голуби возле реки «жирные и неповоротливые, потому что разожрались на лебединых харчах».

Напомним, лебеди в начале декабря прилетели на участок реки, который не замерзает из-за близости к водосбросу бийской ТЭЦ. Обычно здесь зимуют несколько сотен этих птиц.

 

Комментарии 4

  • Респект коту. Не то что домашние, на колбасе в сметане.
    11 января, Гость   Ответить
  • Классный кошак.
    11 января, Гость   Ответить
  • правда ловкий...
    11 января, Гость   Ответить
  • Красавец!
    11 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров