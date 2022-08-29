Собиратели кедровых орехов оставили после себя «поляну» пустых бутылок на Алтае

Житель Республики Алтай показал последствия работы «орешников», которые собирают кедровые орехи на территории региона. Как сообщает паблик «Инцидент Горно-Алтайск», после себя рабочие оставили поляну из пустых бутылок, а в некоторые вековые кедры оказались воткнуты ножи.

В комментариях к видео местные жители отмечают, что каждый «сезон ореха» проходит в регионе подобным образом. Один из комментаторов предложил собрать дружины, которые будут предупреждать собирателей о недопустимости подобного поведения и призывать их убирать за собой.