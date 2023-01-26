Соцфонд Алтайского края объяснил, как будут выплачивать пособия в 2023 году

Для удобства жителей определены единые даты перечисления денежных средств

26 января 2023, 17:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 1 января 2023 года выплатой всех пособий по материнству и детству занимается отделение Социального фонда России по Алтайскому краю. Как сообщает его пресс-служба, для удобства жителей определены единые даты перечисления денежных средств в этом году.

Так, выплата ежемесячных пособий будет производиться по уже привычному графику: 3-го числа каждого месяца за предыдущий на счета в банках и с 1 по 25 число – через отделения «Почты России». Так же будет выплачиваться и новое пособие в связи с рождением и воспитанием детей.

Срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет также будет осуществляться 6-го числа месяца, следующего за расчётным. Все остальные пособия для работающих граждан будут выплачиваться в течение 10 рабочих дней после получения необходимых сведений для работодателя.