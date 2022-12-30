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Соцсети: ДТП с участием «Газели» и автобуса произошло в Барнауле

У одного из участников аварии от удара оторвало колесо

30 декабря 2022, 21:16, ИА Амител

Фото:
Фото: "Инцидент Барнаул"

На пересечении улиц Попова и Энтузиастов в сторону Павловского тракта произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», движение на участке затруднено.

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняла участие «Газель» и пассажирский автобус. У грузового автомобиля от удара отлетело колесо. Подробности о наличии пострадавших и подробности столкновения уточняются.

Комментарии 3

  • Может всразу по 100₽ за проезд франковским кормильцам накинуть?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Часов в 11 еще 20-й вниз по Ленина на перекрестке с Димитрова знак "пешеходный переход" снес
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Ездили в грязных и прокуренных автобусах и газелях с грубыми водителями. Теперь с той же обстановкой, но дороже стало. Франк - красава. Делает своё дело. Бавария бы на пупе извертелся, если бы при нём нечищенные дороги в городе были. А тут... Но при этом газеты и ТВ изощряется в количестве похвал и Франку, и Томенко, и Романенко. Аж до дурости. И кому надо смотреть, как губернатор с ёлочки снял желание мальчика получить кроссовки баскетбольные. Оказалось, что Виктор Петрович и сам страстный любитель баскетбола. Надо же, как совпало!!! Угодников развелось, как мух на свалке...
    03 января, Гость   Ответить
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