Соцсети: ДТП с участием «Газели» и автобуса произошло в Барнауле

У одного из участников аварии от удара оторвало колесо

30 декабря 2022, 21:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На пересечении улиц Попова и Энтузиастов в сторону Павловского тракта произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», движение на участке затруднено.

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняла участие «Газель» и пассажирский автобус. У грузового автомобиля от удара отлетело колесо. Подробности о наличии пострадавших и подробности столкновения уточняются.