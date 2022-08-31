Соцсети: в Алтайском крае умерла пенсионерка, которую врачи 10 дней отказывались госпитализировать

В Алтайском крае умерла 83-летняя женщина, которую 10 дней не госпитализировали. Как сообщает «Инцидент Барнаул», её родственница рассказала, что сначала якобы не было показаний для госпитализации, а потом врачи и вовсе посчитали, что пенсионерка симулирует.

По словам родственницы, 13 августа в селе Зеркалы Шипуновского района пожилая женщина пожаловалась на свои ноги — она не могла стоять. Её дети вызвали скорую помощь — приехавшие медики сообщили, что показаний для госпитализации нет, а в сигнальном листе указали диагноз — артериальная гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

«Бабушке с каждым днём становилось хуже, она не могла ни есть, ни пить, ни поворачиваться. 21-го вызвали ещё раз скорую, те, кроме пульса, ничего больше не проверили. Сказали, что бабушка симулирует болезнь и не хочет вставать сама. В итоге моя бабушка 23-го утром была в состоянии загруженности (не реагировала на внешние раздражители). В этот же день вызвали скорую в третий раз. Приехала бригада та же самая, которые были 13 августа, и сказали родителям: „Почему вы бабулю так запустили!“ Увезли её в алейскую больницу, где она через час скончалась от сепсиса», — рассказала внучка умершей.

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Женщина призвала помочь разобраться в ситуации. Она отметила, что бабушку к жизни уже не вернуть, однако в районе ещё очень много пожилых людей, которых помощь может «так же обойти стороной».