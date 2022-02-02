Соцсети: в Барнауле мужчина разнёс по школам подозрительные посылки

В Барнауле мужчина разнёс подозрительные посылки по школам. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Посылки получили школы № 75, 88 и 120. В коробках очевидцы обнаружили вещество похожее на тротил.

Приметы “курьера“: 40-45 лет, рост 170 см, короткая стрижка, пухлый, носит очки, был одет в куртку горчичного цвета, синие джинсы.

Теперь злоумышленника ищут правоохранители.

Напомним, ранее по Барнаулу прокатилась волна сообщений о минировании в школах, однако эта информация не подтвердилась.