Сотрудники барнаульского водоканала устранят прорыв водопровода на Гущина к 23 ноября

Сотрудники барнаульского водоканала устраняют аварию на чугунной водопроводной сети диаметром 300 мм в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Глушкова. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, причиной повреждения стали подвижки грунта, которые связаны с похолоданием.

В ближайшее время рабочие начнут земляные работы — в это время ограничат движение транспорта по правой полосе проспекта Космонавтов в районе пересечения с улицей Глушкова (в направлении от улицы Попова в сторону проспекта Ленина).

Отмечается, что ограничения холодного водоснабжения в жилых домах удалось избежать — без воды будут лишь два административных здания. Вышедшую на поверхность воду уже убирают дорожные службы.

Планируемое время окончания работ — 12:00 23 ноября.