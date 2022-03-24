Сотрудники МЧС дежурят на трассах в Алтайском крае из-за непогоды
Водителей просят отказаться от дальних поездок, а в случае возникновения опасности сообщать об этом экстренным службам
Сотрудники МЧС дежурят на трассах Алтайского края в период непогоды. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.
Синоптики предупредили жителей региона о том, что в Алтайский край придёт снег и метель. Также условия будут осложнять порывистый ветер и гололёд.
Спасатели в условиях непогоды дежурят на участках, где возможно наибольшее осложнение. Бригады работают в Алейском и Зональном районах.
«В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться! Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон экстренных служб «112», — сказано в сообщении МЧС.