Сотрудники МЧС дежурят на трассах в Алтайском крае из-за непогоды

Сотрудники МЧС дежурят на трассах Алтайского края в период непогоды. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Синоптики предупредили жителей региона о том, что в Алтайский край придёт снег и метель. Также условия будут осложнять порывистый ветер и гололёд.

Спасатели в условиях непогоды дежурят на участках, где возможно наибольшее осложнение. Бригады работают в Алейском и Зональном районах.