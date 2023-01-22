Спартак, Антипа, Гарри. Названы самые редкие детские имена в Алтайском крае
Всего в регионе в 2022 году родилось 17 750 детей
22 января 2023, 17:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в 2022 году родилось 17 750 детей. Мальчиков – 9168, девочек – 8582, рассказали в Управлении юстиции по Алтайскому краю.
Среди мальчиков самыми редкими именами стали Бронислав, Есений, Спартак, Антипа, Гарри. Самые редкие женские имена – Авигея, Велена, Есфирь, Иветта, Каталея, Ладислава.
Чаще всего мальчиков называли Артём (505), Михаил (401), Александр (396). Самые распространённые женские имена – София (381), Ева (364), Виктория (309).
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