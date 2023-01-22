НОВОСТИОбщество

Спартак, Антипа, Гарри. Названы самые редкие детские имена в Алтайском крае

Всего в регионе в 2022 году родилось 17 750 детей

22 января 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2022 году родилось 17 750 детей.  Мальчиков – 9168, девочек – 8582, рассказали в Управлении юстиции по Алтайскому краю.

Среди мальчиков самыми редкими именами стали Бронислав, Есений, Спартак, Антипа, Гарри. Самые редкие женские имена – Авигея, Велена, Есфирь, Иветта, Каталея, Ладислава.

Чаще всего мальчиков называли Артём (505), Михаил (401), Александр (396). Самые распространённые женские имена – София (381), Ева (364), Виктория (309).

 

Комментарии 11

  • Бронислав, Есений, Спартак, Антипа, Гарри. Самые редкие женские имена - Авигея, Велена, Есфирь, Иветта, Каталея, Ладислава.----пора дурку для родителей организовать
    22 января, Гость   Ответить
  • Был же один такой, который свою дочь хотел назвать - Елбона. Это в честь Ельцина. С огромным трудом отговорили его этого не делать. Кадр этот с бывшего Моторного завода.
    22 января, Гость   Ответить
  • Ты волшебник, Гарри!
    22 января, Гость   Ответить
  • Елпидифор и Ананий не назвал никто?
    22 января, Гость   Ответить
  • Александр держит рейтинг имён уже наверное тысячи лет, самое распространенное имя.
    22 января, Гость   Ответить
  • Перестали мы называть детей Эрастами! Я не перестал , а что они мне машину поцарапали!))) КВН Уральские пельмени
    23 января, Гость   Ответить
  • А Акакиями не называют?
    23 января, Гость   Ответить
  • Александр уступил, всегда на 1 месте был. Очень удивило Михаил - второе место! Сроду не было так популярно
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, не - дурку рановато. Вот когда особо одаренные сына Сосипатром назовут, тогда пора. Если что, Сосипатр - реальное имя, из святцев, среди наших предков редко, но встречалось.
    23 января, Гость   Ответить
  • Есть такой автор и исполнитель, который сейчас малость заблудший! --- Был паренёк в качалке, Звали его Гарри. Любил кричать кричалки, За кружкой пива в баре. Но Дикие Собаки, На Родину напали. Пошёл в солдаты и Гарри, Вернётся ли? Едва ли... Припев: Сделал три подхода Четвёртый - за Гарри. Гарри сейчас в походе, Вернётся? Едва ли... © --- не тот ли это Гарри?
    23 января, Гость   Ответить
  • Это не имена а чужеродные погоняла. А потом удивляемся почему мы больше мучимся чем живем. Забыли нашу русскую пословицу . Как назовешь так и проживешь.
    23 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров