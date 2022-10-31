Стал известен финальный список претендентов на кресло ректора АлтГТУ

Аттестационная комиссия Минобразования РФ провела собеседование с претендентами на кресло ректора алтайского «Политеха». Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе вуза. Пока официальный документ из министерства в АлтГТУ не поступил, это должно произойти в ближайшие дни. После чего учёный совет определит дату проведения конференции по выборам ректора. Предварительно, она может пройти до середины декабря.

На должность руководителя «Политеха» претендуют действующий ректор Андрей Марков, директор института экономики и управления вуза Ирина Сычевая и начальник научного управления АлтГТУ Елена Ананьева. По данным amic.ru, до выборов могут допустить всех соискателей.

Ранее правительство Алтайского края и Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай также одобрили кандидатов, выдвинутых на должность ректора «Политеха».

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Общество Краевое правительство одобрило три кандидатуры на должность ректора алтайского «Политеха»

Предыдущие выборы в АлтГТУ состоялись в конце 2017 года. Тогда абсолютное большинство (197 голосов из 230) получил врио главы вуза Андрей Марков. Его единственным соперником был и.о. проректора по непрерывному образованию Станислав Хомутов. Напомним, срок полномочий ректора составляет пять лет.

В 2022 году должны определиться с руководителем и в алтайском педуниверситете. Кампания здесь стартовала ещё весной. В апреле учёный совет АлтГПУ утвердил список кандидатов на должность ректора. В их числе — завкафедрой социологии, политологии и экономики Виталий Кулиш, начальник управления лицензирования и аккредитации Сергей Лякишев и действующий ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. Сейчас Лазаренко работает с приставкой и.о. Документы всех кандидатов отправили в Москву ещё несколько месяцев назад, но пока Минпросвещения не определилось с проведением аттестационной комиссии.