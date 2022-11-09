Стальной скелет. Что за железные штуковины привозят к стройке у Нового рынка и когда из них начнут собирать мост

На строительной площадке на Новом рынке появились большие металлические блоки серого цвета. Вскоре их станет ещё больше: до конца ноября планируется привезти более 60 таких конструкций. Это будущее «тело» путепровода, рассказал директор Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин. По его словам, из этих секций будут собирать пролёты для моста.

Доставили 20%

Серые блоки на Новом рынке — это детали будущего путепровода / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Серые конструкции, которые привозят на стройку, — это блоки для балок будущего моста. Их специально для ДСУ-4 изготовили на тюменском заводе «Тюменьстальмост», рассказал Данилин.

«Поставки начались с прошлой недели. Хотя работа, конечно, велась практически сразу с момента заключения нашего контракта с мэрией. После этого мы заключили договор с заводом. „Тюменьстальмост“ занимается именно производством металлических конструкций для мостовых сооружений. Ушло примерно два месяца, чтобы соблюсти все необходимые процедуры. Затем в Тюмени приступили к их изготовлению. И вот детали начали поступать в Барнаул. Всего для устройства пролётов должно поступить более 60 таких конструкций. 13 из них уже на площадке. Грубо говоря, 20% уже есть», — пояснил директор подрядчика.

Директор ДСУ-4 Николай Данилин / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Оставшиеся блоки должны привезти до конца ноября. Поэтому в ближайшее время на дорогах города можно будет встретить немало тралов с огромными стальными секциями на борту.

Стоимость всех металлоконструкций вместе с доставкой, по словам Данилина, составила порядка 350 млн рублей.

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Когда будут «собирать» мост?

Вскоре из этих блоков, как из конструктора «Лего», начнут собирать каркас будущего моста. Причём конструкция будет сильно отличаться от той, которая была у старого аварийного моста.

«Старый мост был восьмипролётный, а новый мы сделаем трёхпролётным. Из этих секций соберём три пролёта. Один будет достаточно длинным — практически 49 метров. Два других — покороче: 30 и 27 метров. Всего в поперечном сечении будет шесть линий, поверх которых будет установлена железобетонная монолитная плита. А уже поверх неё будут укладывать асфальтобетон», — пояснил Николай Данилин.

Из металлоконструкций будут собирать пролёты моста / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Пролёты будут собирать прямо на месте строительства. Затем длинную секцию установят методом «наката» — её будут «надвигать» на опоры по специальным путям со стороны Кулагина. Два коротких пролёта поставят на места при помощи кранов.

Но всё это — планы на 2023 год. Пока о сборке пролётов речи не идёт — строителям ещё предстоит полностью смонтировать опоры моста.

Когда сделают опоры и не сдвинутся ли сроки?

Сейчас идёт работа над опорами будущего сооружения. На трёхпролётном мосту их четыре — все они сейчас находятся в разной степени готовности. Например, на четвёртой опоре уже установили буронабивные сваи. На этой неделе такую же работу закончат на первой опоре. Затем строители приступят к работе над третьей опорой. А вторую запроектировали так, что сваи не понадобятся.

Старый аварийный мост уже демонтирован. Новый объект здесь появится к ноябрю 2023-го / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Но по срокам пришлось сдвинуться, рассказал Данилин. Грунт на месте будущего моста оказался недостаточно прочным. Сначала нужно его укрепить. На следующей неделе приедут специалисты для проведения этих работ. По их оценке, работы займут 40 дней.

Только после постройки всех опор и укрепления грунта рабочие смогут приступить к монтажу пролётов. Ориентировочно это будет в начале 2023 года. По словам Николая Данилина, дополнительные работы не приведут к тому, что сроки сдачи моста в эксплуатацию сдвинутся.

Напомним, масштабная реконструкция моста возле Нового рынка началась в мае этого года. За полгода строители уже демонтировали старый аварийный путепровод. Предполагается, что работы продлятся до ноября 2023 года. Их итогом должно стать появление у ТЦ «Пионер» нового современного моста.

Ремонт путепровода обойдётся примерно в 2,2 миллиарда рублей.