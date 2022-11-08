Почти кило конфет! Стало известно, какие новогодние подарки и каким детям готовят власти в Барнауле

Власти Барнаула определяют поставщика подарочных наборов к Новому году почти на 3,5 млн рублей. Они собираются закупить наборы двух видов — с глютеном и без. Лот разместили на сайте госзакупок.

Сколько всего наборов закупят?

Закупка появилась на портале ещё 1 ноября 2022 года. Поставщик должен будет отправить чиновникам 3,9 тысячи обычных наборов и 118 безглютеновых подарков, которые будут подарены детям на Новый год. Контракт с подрядчиком будет действовать до 20 февраля 2023 года. Срок годности конфет должен составлять не менее 60 дней с даты поставки товара.

Каким будет первый набор?

В первый подарочный набор входят глазированные желейные конфеты в виде мандарина с отделяемыми дольками, со вкусом клубники и вишни, а также бисквита и шоколада. В коробке есть пралиновые глазированные (в том числе с дроблёными вафлями и карамельной крошкой, с добавлением хрустящего печенья и жареных орехов кешью с фундуком) и неглазированные конфеты (со сливочной помадкой с цельных арахисом и со сгущёнкой), сухофрукт сливы в шоколаде, шоколадные фигурки с кремовой начинкой с дроблёным миндалём, вафельные конфеты с ароматом ванили, с кремовой прослойкой и со вкусом кокоса, а также шоколадное яйцо с сюрпризом.

В описании закупки сказано, что деформация конфет не допускается. На упаковке такого набора с лицевой стороны нанесён новогодний городок со сказочными персонажами. Общий вес набора — не менее 870 граммов.

Новогодние подарки / Фото: amic.ru

Каким будет второй набор?

Безглютеновый набор второго типа предназначен для детей с целиакией, которым нельзя принимать глютен. Сюда входят вафли со вкусом ванили, печенье-сэндвич с молочной начинкой, обычное сдобное печенье и две шоколадки «с нежной молочной прослойкой». Все эти продукты не должны содержать ГМО, яиц и глютена. У шоколадок «не допускаются посторонние вкусы и запахи», указано в описании закупки. Упакован набор должен быть в коробку с надписью «С Новым годом», еловыми ветками с шишками и игрушками и двумя зайчатами. Вес второго набора — не менее 565 граммов.

Сколько потратят на каждый набор?

Первый вид стоит 845 рублей за упаковку, на них потратят большую часть суммы — свыше 3,3 млн рублей. Второй вид стоит дороже — более 1,3 тысячи рублей за упаковку. Всего власти потратят на конфеты без глютена и ГМО 162,5 тысячи рублей.

Сколько потратили в прошлом году?

В прошлом году на новогодние подарки для детей барнаульская мэрия потратила меньше — 2 млн рублей. Тогда чиновники покупали наборы трёх типов: безглютеновый, обычный и подарки с гипоаллергенным соком. На первый потратили 124,7 тысячи рулей (за 125 наборов стоимостью 998 рублей каждый), на второй — 1,8 млн рублей (за 3,5 тысячи наборов стоимостью 534 рубля каждый), а на третий — 25 тысяч рублей (за 100 наборов стоимостью 250 рублей каждый).

Где вручают подарки?

Подарки вручаются на детских ёлках, а также отправляют малышам. Получают их школьники с первого по четвёртый класс, учащиеся коррекционных школ и воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, сладкие новогодние подарки дарят детям из малообеспеченных барнаульских семей.

Новогодние подарки / Фото: amic.ru

Как пройдёт Новый год?

Новый год в Барнауле в этот раз пройдёт скромно. Власти города решили не перекрывать площадь Сахарова из-за сложной дорожной ситуации в краевой столице. Массовых новогодних мероприятий в региональном центре не будет, акцент чиновники решили сделать «на домашнем формате проведения праздников — в кругу семьи и близких». Планируются лишь небольшие представления — например, для многодетных малообеспеченных семей во Дворце культуры Барнаула или мероприятие в Парке спорта Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 12в.

К Новому году город украсят, но использоваться будут уже имеющиеся атрибуты. Дополнительно ничего власти закупать не намерены. А вот будет ли главная городская ёлка, пока неизвестно, в мэрии собираются проработать этот вопрос позже.

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