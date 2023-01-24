Стало известно, какой алтайский сыр признан самым вкусным среди "Российских"

Специалисты оценили качества полутвёрдых сыров массового сегмента

24 января 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роскачество провело исследование сыров под брендом "Российский" с целью выявить самый качественный продукт, который можно купить в стране. Результаты опубликованы на сайте организации.

"Исследование сыра "Российский" – часть масштабного спецпроекта по изучению безопасности и качества полутвёрдых сыров массового сегмента. Экспертиза охватывает 115 торговых марок (ТМ) и пять самых популярных видов полутвёрдого сыра", – пояснили в Роскачестве.

Согласно результатам исследования, первое место заняли сыры трёх торговых марок: "Предгорье Алтая", "Брест-Литовск" и "Красная цена".

"Российский люкс" под торговой маркой "Предгорье Алтая" произведён компанией "Агромилк", зарегистрированной в Краснощёковском районе Алтайского края. Остальные два победителя изготавливаются в Белоруссии.