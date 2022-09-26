Стало известно, куда отправляют служить мобилизованных на Алтае резервистов

Военный комиссар города Бийска, Бийского и Солтонского района Дмитрий Куватов рассказал о том, куда отправят мобилизованных жителей Алтайского края. Об этом сообщает «Катунь 24».

Куватов отметил, что некоторые люди приходили в военкоматы сами после объявления о мобилизации. Работа ведётся не только в Бийске, но и в ближайших районах.

По его словам, призванные из Алтайского края будут помогать формировать составы из других регионов. Как и барнаульцы, бийчане отправятся в Омск, где они пройдут полную подготовку. По словам военкома, период боевого слаживания займёт 30 дней.

«На территории России в течение этого времени они будут вспоминать все свои навыки. Только после этого при готовности их отправят на территорию проведения специальной военной операции», — сказал военный комиссар.