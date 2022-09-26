Стало известно, можно ли мобилизованным иметь при себе телефоны

Стало известно, можно ли тем, кто попал под частичную мобилизацию, иметь при себе телефоны. Об этом рассказали на портале «Объясняем.рф».

Отмечается, что призванным в рамках частичной мобилизации на территории воинских частей нельзя будет использовать смартфоны из соображений безопасности. В то же время кнопочные телефоны мобилизованным разрешены. Они будут храниться в установленном месте и выдаваться в определённое время.

На портале также напомнили, что фото и видеосъёмка на территории воинских частей запрещена.