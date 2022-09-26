Стало известно, можно ли мобилизованным иметь при себе телефоны
Фото и видеосъёмка на территории воинских частей запрещена
26 сентября 2022, 08:56, Илья Звягинцев
Стало известно, можно ли тем, кто попал под частичную мобилизацию, иметь при себе телефоны. Об этом рассказали на портале «Объясняем.рф».
Отмечается, что призванным в рамках частичной мобилизации на территории воинских частей нельзя будет использовать смартфоны из соображений безопасности. В то же время кнопочные телефоны мобилизованным разрешены. Они будут храниться в установленном месте и выдаваться в определённое время.
На портале также напомнили, что фото и видеосъёмка на территории воинских частей запрещена.
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