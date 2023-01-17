Стало известно, сколько строителей с Алтая находятся в ЛНР и что они восстанавливают

Алтайский край помогает восстанавливать инфраструктуру Славяносербского района

17 января 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: sgd22.ru

Строители из Алтайского края уже более полугода восстанавливают объекты социальной инфраструктуры и жильё на территории Славяносербского района ЛНР, сообщает региональный Минстрой.

"В восстановлении задействовано более 200 строителей из Алтайского края. Заключены контракты с семью генеральными подрядными организациями края", – рассказали в ведомстве.

Алтайские строители уже восстановили 17 социально значимых объектов, в числе которых шесть школ, четыре детсада, два дома культуры, одна амбулатория. Ещё одна школа находится на стадии завершения.

Полностью отремонтировали 62 многоквартирных дома и 198 частных домов, продолжаются работы на 13 многоэтажках и 93 частных домах.

Напомним, 22 июня 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве, по которому край будет помогать восстанавливать район.