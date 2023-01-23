Станет теплее. О погоде в Алтайском крае 23 января
Похолодание постепенно уходит из региона
23 января 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Морозные дни в Алтайском крае заканчиваются. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит -9...-14 градусов, в предгорьях местами -3...-8 градусов. В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, метели.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Утром и в конце дня небольшой снег, метель.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.
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