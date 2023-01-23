Станет теплее. О погоде в Алтайском крае 23 января

Похолодание постепенно уходит из региона

23 января 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Морозные дни в Алтайском крае заканчиваются. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит -9...-14 градусов, в предгорьях местами -3...-8 градусов. В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, метели.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Утром и в конце дня небольшой снег, метель.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.