Каким будет новый терминал аэропорта Барнаула и когда его построят

Холдинг «Новапорт» официально приступил к разработке проекта нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Барнаула. Его сделает АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» из Санкт-Петербурга, которое выиграло аукцион по проектировке аэровокзала. Рассказываем, когда построят новый терминал аэропорта краевой столицы и зачем вообще он нужен.

Кто сделает проект нового терминала?

Известная питерская компания АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Выбранный победителем коллективный участник выполнит работы за 68,25 млн руб. Согласно закупочной документации, работы, включая получение положительного заключения госэкспертизы, должны быть закончены не позднее 300 дней с момента подписания договора. Деньги на эти цели выделил из собственных средств холдинг «Новапорт».

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Когда в Барнауле построят новый терминал аэропорта?

В 2026 году. Проект будут разрабатывать с учётом санкций, чтобы минимально использовать зарубежное оборудование и строительные материалы. Непосредственно строительство нового терминала должно начаться в 2024 году и продлиться около двух лет.

Воздушные ворота Алтая не будут уступать в комфорте аналогичным терминалам в других городах России, которые находятся в собственности «Новапорта». Нынешний аэровокзал тоже сохранят — в будущем его планируют использовать для международных рейсов. Если позволит геополитическая обстановка в мире.

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Почему новый терминал строит компания «Новапорт»?

В марте этого года власти Алтайского края и «Новапорт холдинг» подписали соглашение о строительстве нового терминала, который позволит удвоить мощности по обслуживанию пассажиров. Общие инвестиции оцениваются в 5 миллиардов рублей, из которых 800 миллионов холдинг вложит путём покупки дополнительного выпуска акций оператора аэропорта — АО «Авиапредприятие «Алтай». В результате правительство края уменьшит своё участие в акционерном обществе с контролирующих 52% до блокирующих 25% плюс 1 акция, а «Новапорт холдинг» — увеличит с 48% до 75% минус 1 акция.

Кто будет управлять новым терминалом?

Никаких кардинальных изменений в работе аэровокзала не произойдёт. Несмотря на то, что холдинг «Новапорт» получил контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО «Авиапредприятие «Алтай», обслуживать воздушные ворота края будет нынешнее руководство комплекса.

Зачем вообще нужен новый аэровокзал?

Нынешний комплекс не позволяет комфортно обслуживать пассажиров — около 500 тысяч человек в год. Власти Алтайского края уже много лет планировали возвести новый терминал, однако на эти дорогостоящие работы не было средств в региональном бюджете.

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Чем известен холдинг «Новапорт»?

«Новапорт» — российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан).