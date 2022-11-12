Строители из Алтайского края завершили ремонт в учреждениях Славяносербского района ЛНР

Строители из Алтайского края завершили ремонт в учреждениях Славяносербского района Луганской Народной Республики, сообщает ГТРК ЛНР со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Ремонтно-восстановительные работы подрядчики выполнили в зданиях Лотиковской средней школы, Зимогорьевского яслей-сада «Сказка» и дворце культуры посёлка Металлист.

«В школе частично заменены оконные блоки, в детском саду — оконные блоки и входные двери, в ДК произведён косметический ремонт фойе», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в посёлке городского типа Родаково проводятся работы в многоквартирном жилом секторе. По государственной целевой программе «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда ЛНР» в 2022 году планируется выполнить ремонтно-восстановительные работы в десяти домах.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Алтайским краем и Славяносербским районом 22 июня подписали губернатор Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко во время визита делегации Алтайского края в ЛНР.