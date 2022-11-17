Строительство дорогой развязки в Барнауле вновь перенесли. Теперь на весну 2023 года

Строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле начнётся не раньше весны 2023 года. Изначально возводить сложный дорожный объект планировали летом этого года. Однако строителям пришлось провести дополнительную экспертизу, что привело к пересчёту проектно-сметной документации. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей. Подрядчика определят в ближайшее время, рассказал во время пресс-конференции журналистам руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

Почему изменили сроки начала работ?

Из-за изменения в законодательстве и новой системе подсчёта материалов для строительства.

«Надо найти всех поставщиков, пересчитать. Выяснить, какой метод будет дешевле. Заложить его в начальную стартовую цену. Поскольку только с октября распоряжение правительства вступило в силу, сегодня никто толком не знает, как это работает. Все комиссии, которые участвуют в этом процессе, так аккуратно, с осторожностью к этому относятся», — отметил Василий Мотуз.

В декабре пройдёт аукцион по поиску подрядчика. К работам на объекте намерены приступить в марте-апреле 2023 года.

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Кто будет строить транспортную развязку?

По информации amic.ru, в аукционе намерено участвовать предприятие ДСУ № 4, которое сейчас ремонтирует путепровод на проспекте Ленина в Барнауле. Однако возникает вопрос, хватит ли компании ресурсов сразу на два сложных объекта. Также к аукциону «присматриваются» подрядчики из Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Что известно о транспортной развязке на Змеиногорском тракте?

Проект разработали специалисты компании «Алтайиндорпроект». Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе «У Григорича», которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке — 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.