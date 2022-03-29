Студенты барнаульского медколледжа пожаловались на то, что их ничему не учат

Студенты барнаульского медицинского колледжа опубликовали открытое письмо, в котором пожаловались на то, что их плохо учат. Текст обращения разместили в сообществе Barnaul22.

В своём обращении учащиеся отметили, что все СМИ пишут о нехватке врачей в регионе, но при этом будущие врачи, которые сейчас получают образование, не представляют, как они будут лечить людей после выпуска.

«По словам преподавателей (и по нашим собственным наблюдениям), в колледже катастрофически не хватает кадров, поэтому занятия по медицинским предметам ведутся как попало или вообще не ведутся (например, просто высылают фото из учебника в WhatsApp). Что касается практики, так большинство из нас не умеют ставить инъекции — а это один из основных навыков в работе медсестры или фельдшера», — сказано в обращении.

По словам студентов, на практиках они заполняли дневники, разносили карточки и работали в кол-центрах поликлиник. Учащиеся отмечают, что когда они просили направить их в помощь медицинским работникам, им категорически отказывали.

Времени на подработку у студентов-медиков нет, а в учебном заведении практики, по их словам, они не получают.