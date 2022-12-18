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Студия Артемия Лебедева отсудила у барнаульской фирмы 300 тысяч рублей

Изначально студия запросила в иске компенсацию в размере миллиона рублей, но суд удовлетворил иск лишь частично

18 декабря 2022, 18:50, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Студия известного дизайнера Артемия Лебедева отсудила у барнаульской компании ООО «АС-Агро» 300 тысяч рублей за нарушение исключительных прав. Об этом сообщает «Коммерсант».

Студия обратилась с заявлением в суд 1 августа. В исковом заявлении с барнаульской компании запросили один миллион рублей, но суд удовлетворил иск лишь частично.

«„АС-Агро“ занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций. Выручка в 2021 году, по данным „СПАРК-Интерфакс“, составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 89,9 млн руб.», — сказано в сообщении.

Причина, по которой дизайнеры обратились в суд, не называется.

Комментарии 16

  • статья ни о чем. Укажите причину, а потом пишите. Где-нибудь на судебном сайте должно быть выложено, что и как.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, эта барнаульская компания при оформлении упаковок яиц использовала шрифт, разработанный студией Артемия Лебедева. Шрифт, видимо, платный. А компания не платила за него.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • и прямо доказали, что это уникальный шрифт студии Лебедева? Не нашли аналога в буржуинских или укропских, чтобы доказать, что это сроду не лебедевский?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А если немного покопаться на сайте Арбитража в картотеки дела, то вот "о взыскании 1 000 000 руб. 00 коп. компенсации за использование шрифта «Клементина»."
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Этот Лейбедев столько вреда принес России. Ещё и платить ему что-то.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Когда вся страна в едином, так сказать, порыве, одним фронтом..., этот Лебедев свои права на шрифтишко заявил. Вот негодяй. От порицать его надобно всём миром))
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гнида этот лебедев, наши аграрии и так в убытке вечном, а тут какие то прощелыги еще бабло оттягивают. Сволочи.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Чтоб ноги его на Алтае не было никогда. Ему тут всегда не рады будут. Человек с большой буквы Г.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • "за использование шрифта «Клементина»." ---- Гость, кстати, лежит в свободном доступе, доступный для скачивания. И никакого предупреждения, что за него нужно платить.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, конечно выложено, в картотека арбитражных дел
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ржачненько
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Шрифты для обычных граждан лежат в свободном доступе - пользуйся на здоровье. В случае если шрифт используется в коммерческих интересах, в частности для получения прибыли, то за него надо платить. Нормальное требование. А выше написавшим шариковым я пожелаю соснуть самим у себя…
    19 декабря, Гость   Ответить
  • "за использование шрифта «Клементина»." ---- Гость, кстати, лежит в свободном доступе, доступный для скачивания. И никакого предупреждения, что за него нужно платить.//////////////// вот именно! ЕСЛИ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ! Тем более, скорее всего, не было никаких ссылок на студию Лебедева. Ещё момент. Была ли проведена экспертиза на установление идентичности. Лебедев прямо доказал, что этот шрифт эксклюзивный? Может, он его сам слямзил с какого-нибудь укропского ресурса?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Найден шрифт в поисковике. Стоит 2999рулей. Если, к примеру, украли что-то за 2999, то нормально заявлить ущерб 1млн? Это не мошенничество случайно?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Как говорил сам Тёма: "тач даун случился" Браво
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, у амика настолько ленивые журналисты что в чём суть находишь только в комментариях
    20 декабря, Гость   Ответить
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