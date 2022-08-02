Студия Артемия Лебедева подала в суд на барнаульскую компанию ООО «Ас-Агро». Как сообщает «Ъ», сумма требований составила 1 млн рублей, однако заявление пока не принято к производству.

Алтайская компания «АС-Агро» занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций. За 2021 год выручка составила 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 90 млн рублей.

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Причина подачи иска пока неизвестна. На юридическом разделе студии московского дизайнера информации о деле пока нет.