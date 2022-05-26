Суд вынес приговор владельцу турбазы, на которой погибла семья чиновника алтайского управления печати

Виктор Королев получил наказание в виде шести лет заключения в колонии общего режима

26 мая 2022, 18:59

Алтайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении собственника базы отдыха «Глобус» Виктору Королеву. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что в июле 2020 года в гостиничный дом базы отдыха «Глобус», расположенный в Алтайском районе региона, заселились 51-летний начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских, его жена и двое их несовершеннолетних детей.

Владелец турбазы

Владелец турбазы "Глобус", где погибла семья Кременских, ждал допроса по другому делу

Через некоторое время из-за непогоды на территории базы произошло отключение электроэнергии. Тогда собственник, «не желая терять материальную выгоду», установил в подсобном помещении под номером отдыхающих, бензиновый генератор, не взирая на то, что его запрещено использовать в закрытых не вентилируемых помещениях. В результате токсичные продукты выхлопа просочились к отдыхающим и все члены семьи погибли.

Другие гости базы в течение последующих дней жаловались на неприятный запах из номера, в котором жила семья. Погибших обнаружили лишь спустя пять дней, после того, как закончился срок оплаты за номер. Королев, испугавшись уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай.

Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент

Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент

Суд признал владельца базы виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда на сумму 6,5 млн руб.

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