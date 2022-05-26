Суд вынес приговор владельцу турбазы, на которой погибла семья чиновника алтайского управления печати

Алтайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении собственника базы отдыха «Глобус» Виктору Королеву. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что в июле 2020 года в гостиничный дом базы отдыха «Глобус», расположенный в Алтайском районе региона, заселились 51-летний начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских, его жена и двое их несовершеннолетних детей.

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Через некоторое время из-за непогоды на территории базы произошло отключение электроэнергии. Тогда собственник, «не желая терять материальную выгоду», установил в подсобном помещении под номером отдыхающих, бензиновый генератор, не взирая на то, что его запрещено использовать в закрытых не вентилируемых помещениях. В результате токсичные продукты выхлопа просочились к отдыхающим и все члены семьи погибли.

Другие гости базы в течение последующих дней жаловались на неприятный запах из номера, в котором жила семья. Погибших обнаружили лишь спустя пять дней, после того, как закончился срок оплаты за номер. Королев, испугавшись уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай.

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Суд признал владельца базы виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда на сумму 6,5 млн руб.