Суд заставил крупного барнаульского застройщика починить разрушенную дорогу во дворе жилого комплекса

Барнаульцам через суд удалось принудить застройщика к ремонту дворовой дороги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба алтайских судов.

Собственники квартир в неназванном ЖК обратились в суд с требованием к застройщику отремонтировать дорогу. Некачественное бетонное полотно от времени стало рассыпаться, а камни из-под колёс автомобилей разлетались во все стороны. Иск был подан к ООО «Строительная инициатива», ООО «Жилищная инициатива» и ООО «Коммунальная инициатива».

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«Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 23 декабря 2021 года исковые требования удовлетворены частично», — сказано в сообщении.

На «Жилищную инициативу» возложили обязательство по ремонту дворового проезда. Также в пользу жильцов с компании взыскали штраф и материальную компенсацию.

Жалобу ответчика суд не удовлетворил.