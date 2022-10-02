Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных на Алтае

Для этого нужно будет подать заявление

2 октября 2022, 18:45

В отношении мобилизованных в Алтайском крае могут приостановить исполнительное производство, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Подать соответствующее заявление должники могут прямо на призывных пунктах военкоматов.

«В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, подать заявление можно непосредственно в отделе судебных приставов, где ведётся исполнительное производство, а также через электронную почту ведомства и «Госуслуги».

Памятка для призываемых граждан и образец заявления о приостановлении исполнительного производства размещены на сайте ведомства.

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