Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных на Алтае

В отношении мобилизованных в Алтайском крае могут приостановить исполнительное производство, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Подать соответствующее заявление должники могут прямо на призывных пунктах военкоматов.

«В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, подать заявление можно непосредственно в отделе судебных приставов, где ведётся исполнительное производство, а также через электронную почту ведомства и «Госуслуги».

Памятка для призываемых граждан и образец заявления о приостановлении исполнительного производства размещены на сайте ведомства.

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