Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных на Алтае
Для этого нужно будет подать заявление
В отношении мобилизованных в Алтайском крае могут приостановить исполнительное производство, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Подать соответствующее заявление должники могут прямо на призывных пунктах военкоматов.
«В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, подать заявление можно непосредственно в отделе судебных приставов, где ведётся исполнительное производство, а также через электронную почту ведомства и «Госуслуги».
Памятка для призываемых граждан и образец заявления о приостановлении исполнительного производства размещены на сайте ведомства.