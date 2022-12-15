Светофор на три часа отключат в центре Барнаула

Отключение необходимо в связи с плановыми работами по ремонту электросетей

15 декабря 2022, 08:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

На оживлённом перекрёстке в центре Барнаула 15 декабря отключат светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сегодня, 15 декабря, с 09:00 до 12:00 не будут работать светофоры на перекрёстке Красноармейский — Анатолия», — сказано в сообщении.

Поводом для отключения стала необходимость в проведении плановых работ на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и аккуратными при движении на перекрёстке.