Светофор на три часа отключат в центре Барнаула
Отключение необходимо в связи с плановыми работами по ремонту электросетей
15 декабря 2022, 08:21, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
На оживлённом перекрёстке в центре Барнаула 15 декабря отключат светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Сегодня, 15 декабря, с 09:00 до 12:00 не будут работать светофоры на перекрёстке Красноармейский — Анатолия», — сказано в сообщении.
Поводом для отключения стала необходимость в проведении плановых работ на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и аккуратными при движении на перекрёстке.
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