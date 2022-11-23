Светофор почти весь день не будет работать на оживленном перекрестке в Барнауле
Водителей и пешеходов просят внимательнее следить за дорожными знаками
23 ноября 2022, 09:02, Илья Звягинцев
На оживлённом перекрёстке в Барнауле почти на весь день отключат светофоры. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Светофорное регулирование движения будет отключено на пересечении улиц Попова и Юрина. Отключения продлится с девяти часов утра до восьми часов вечера.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.
Отметим, что 23 ноября с 9 до 12 часов дня светофоры также отключат на пересечении улицы Шумакова с Балтийской и Взлётной.
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