Светофор почти весь день не будет работать на оживленном перекрестке в Барнауле

На оживлённом перекрёстке в Барнауле почти на весь день отключат светофоры. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Светофорное регулирование движения будет отключено на пересечении улиц Попова и Юрина. Отключения продлится с девяти часов утра до восьми часов вечера.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Отметим, что 23 ноября с 9 до 12 часов дня светофоры также отключат на пересечении улицы Шумакова с Балтийской и Взлётной.