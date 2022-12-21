Свыше 20 тысяч жителей Алтайского края обратились за помощью к единороссам в 2022 году

Весной после снятия ковидных ограничений «Единая Россия» возобновила очный приём жителей Алтайского края

21 декабря 2022, 12:20, ИА Амител

Приём Александра Романенко / Фото: пресс-служба «Единой России»

С начала текущего года к депутатам Госдумы и парламента Алтайского края, сенаторам и народным избранникам местного уровня поступило уже более 20 тысяч обращений от жителей региона. Единороссы рассказали, с какими проблемами люди приходили в партию, и как их удавалось решать.

Об общей картине можно судить по результатам работы региональной общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева. На первом месте остаются вопросы социального обеспечения — 31,2%. На втором — сфера ЖКХ, по этой теме поступило 17,9% обращений, на третьем месте вопросы здравоохранения — 9,6%. В 40% случаев приёмным удалось решить проблемы людей. Эта цифра выросла по сравнению с предыдущим годом, когда решённых вопросов было 28%. В партии работают над тем, чтобы этот показатель продолжал расти, отмечает руководитель региональной общественной приёмной Андрей Осипов. Он возглавил её в начале этого года.

Наряду с депутатами часто и сами сотрудники приёмных оказывают помощь людям. Так было с многодетной сиротой из Красногорского района Кристиной Теберековой. Во взаимодействии с региональным жилищным управлением приёмная помогла ей обзавестись собственным домом. С приёмной сотрудничают партнёрские организации. К примеру, компания «Галэкс», специалисты которой бесплатно починили компьютер мальчику-инвалиду из Барнаула.

«На региональном и муниципальном уровнях общественные приёмные тесно взаимодействуют с органами исполнительной власти и различными ведомствами. Это позволяет более оперативно решать проблемы людей. Большое спасибо всем, кто работает вместе с нами. Мы расставляем приоритеты так, чтобы в первую очередь помогать малообеспеченным и многодетным семьям, детям-инвалидам, пожилым людям, а сейчас и тем, кого коснулась специальная военная операция», — рассказал Андрей Осипов.

В течение года проходят тематические приёмы граждан: неделя социальных вопросов, единый день приёмов по вопросам защиты прав предпринимателей, всероссийские дни оказания бесплатной юридической помощи и другие. Практикуются выездные приёмы, в которых участвует секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, депутаты АКЗС, Андрей Осипов и главы муниципалитетов.

С графиком приёма граждан в региональной общественной приёмной можно ознакомиться на сайте «Единой России». Там также можно найти адреса местных общественных приёмных партии.