Табун лошадей пробежался по Новому мосту в Барнауле

Сойти с трассы животным помогли сотрудники ДПС, которые направили их в нужную сторону

20 мая 2022, 07:02

В Барнауле по Новому мосту пробежал табун коней. Как сообщает Mash Siberia, животных «сопровождали» сотрудники ДПС, которые, предположительно, подгоняли их в нужную сторону.

Откуда на Новом мосту оказались лошади — неизвестно. Полицейским удалось согнать животных на обочину дороги и после заставить их сойти с пути следования автомобилей.

Подробности происшествия выясняются.

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