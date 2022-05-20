Табун лошадей пробежался по Новому мосту в Барнауле
Сойти с трассы животным помогли сотрудники ДПС, которые направили их в нужную сторону
20 мая 2022, 07:02
В Барнауле по Новому мосту пробежал табун коней. Как сообщает Mash Siberia, животных «сопровождали» сотрудники ДПС, которые, предположительно, подгоняли их в нужную сторону.
Откуда на Новом мосту оказались лошади — неизвестно. Полицейским удалось согнать животных на обочину дороги и после заставить их сойти с пути следования автомобилей.
Подробности происшествия выясняются.
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