Табун лошадей пробежался по Новому мосту в Барнауле

В Барнауле по Новому мосту пробежал табун коней. Как сообщает Mash Siberia, животных «сопровождали» сотрудники ДПС, которые, предположительно, подгоняли их в нужную сторону.

Откуда на Новом мосту оказались лошади — неизвестно. Полицейским удалось согнать животных на обочину дороги и после заставить их сойти с пути следования автомобилей.

Подробности происшествия выясняются.