Такого в Барнауле еще не было. В краевой столице организуют день высокой моды

Громкое событие модной индустрии Алтайского края пройдёт в Барнауле уже в эту субботу, 16 апреля. Это — Altay fashion week. Только вместо недели высокой моды один насыщенный день. Свои коллекции продемонстрируют 25 местных дизайнеров. В их числе — уникальная линейка массивных украшений, которые уже поразили публику на показе в Дубае. Организаторы уверены, что такой масштаб — это не предел. Мероприятие планируют расширить и проводить ежегодно. Как готовятся к событию, что ждёт гостей на Altay fashion week, какие коллекции будут интересны городским модницам и модникам, читайте в материале Марии Лаврищевой.

«Есть чем заменить ушедшие бренды»

Большинство самых популярных брендов одежды покинули российский рынок в связи со спецоперацией на Украине. Российские модницы испугались, что лишились возможности стильно одеваться. Но организаторы Altay fashion week уверяют, что это совсем не так. Основной посыл предстоящего события — показать, что алтайские дизайнеры достойны внимания, а их линейки выигрывают и в качестве, и нередко — в цене.

«Мы хотим показать, что в Барнауле у нас есть дизайнеры, бренды. И в сложившейся ситуации есть чем заменить ушедшие. К нашим дизайнерам и локальным топовым магазинам мы можем обратиться, выбрать модные вещи. В этом проблемы нет — они импортозамещаемые», — говорит Виктория Труевцева, директор модельного агентства An Eye Models.

Организаторы Altay fashion week намерены помочь наладить взаимодействие между дизайнерами, стилистами, моделями и фотографами: «Коллаборации творческих людей помогут развить модную индустрию в регионе». Виктория Труевцева и Маргарита Пикалина уверены, что Барнаул будет претендовать на звание модной столицы Сибири.

На участие в Altay fashion week поступило 25 заявок от авторов коллекций. Но это не предел. Были желающие «запрыгнуть в последний вагон», но, поскольку событие однодневное, добавить их в программу не получилось.

Показы в режиме нон-стоп

Идея проведения дня высокой моды в Барнауле появилась у Виктории Труевцевой и Маргариты Пикалиной несколько лет назад. Девушки сами больше 10 лет работали моделями за рубежом. Последние пять лет они руководят агентствами в Барнауле.

Организаторы отмечают, что для организации такого масштабного события нужно множество моделей разного типажа, возраста. У Маргариты в агентстве работают девушки с 14 до 21 года. В группе kids — дети с 5 до 14 лет. У Виктории — девушки и парни. Так что объединение агентств для показа позволило собрать всю модельную линейку. Всего на Altay fashion week будет задействовано около 60 моделей.

«За один вечер пройдёт 25 показов. Такого в Барнауле ещё не было», — рассказывает Виктория Труевцева.

«Будет идти показ за показом. Обещаем — много „болтовни“ не будет. В качестве спикеров выступят стилист Евгения Пашнева, дизайнер Юлия Шадрина и визажист Яна Матвейко. Они — те люди, которые живут модой», — добавила Маргарита Пикалина, директор модельного агентства Rus Models Agency.

А что покажут?

Коллекции, которые покажут барнаульцам, разнообразны. Это и повседневная одежда, и уникальные дизайнерские решения, эпатажные и подходящие только для показов, и вещи местного производства.

Маргарита Пикалина рассказала: «Участвовать будут магазины и дизайнеры. У нас заявлено два свадебных магазина — они будут представлены как участники, потому что сами одежду не отшивают. Но такие бренды как Minor, Bymodno, „Нити шоп“ покажут коллекции, которые создавали на своём производстве».

Мужчинам тоже будет из чего выбрать. На дефиле представят две мужские коллекции от компаний Adres men's и «ВиЛайнер». Один показ будет подростковый. С ним выступит бренд Trendy Kids. Зрители увидят и уникальную коллекцию массивных украшений барнаульского дизайнера Юлии Чеховой. Эти аксессуары были удостоены внимания на неделе моды в Дубае, ОАЭ.



Коллекция местного дизайнера Юлии Гросс состоит из вечерних нарядных платьев, подходящих для любого торжества. Линейка барнаульского модельера Ирины Костенко подойдёт для летнего сезона: это платья, костюмы трендового кроя.

Представят публике и творческие коллекции, не предназначенные для массового потребителя. Среди них три линейки, созданные студентами Алтайского института гуманитарных наук (АлтГУ), и «боярская» коллекция юных дизайнеров из академии гостеприимства.

«Эти коллекции навеяны алтайскими мотивами. Они больше подиумные — нацелены на то, чтобы продемонстрировать дизайнерскую работу. В жизни их сложно адаптировать, но смотреться на показе они будут шикарно, ярко», — говорит Виктория Труевцева.

Грандиозные планы

Настоящая неделя моды проходит трижды в год. Но пока организаторы барнаульского аналога к такому масштабу не готовы. Они хотят для начала сделать Altay fashion week ежегодным и запоминающимся событием, а ещё — увеличить его протяжённость, пригласить звёзд, расширить количество демонстрируемых коллекций.

«В будущем планируем расширить мероприятие, чтобы оно проходило не одним днём, а хотя бы в 2-3 дня. Возможно, включим туда ярмарку: представим коллекции масс-маркетов, которые подойдут для повседневной носки», — говорит Маргарита Пикалина.

Не менее претенциозная идея — организовать подростковый показ. Маргарита и Виктория считают, что он будет актуальным для региона. Моделей для задумки в агентстве уже достаточно. Не хватает только ресурсов и площадки.

Но самая большая мечта — сделать показ, который сможет затмить зарубежный. Организаторы рассказали, что за границей площадка оформляется специально для каждого дизайнера в зависимости от его задумки. Это требует большой подготовки и финансовых затрат. Но в Барнауле такой универсальной площадки пока нет, а делать показы на улице в естественной атмосфере проблематично из-за погодных условий.

Как попасть на модный день?

Купить билет: стоимость участия — 2000 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке в аккаунтах соцсетей мероприятия. Сбор гостей в 17:00 в субботу, 16 апреля.

Где пройдет Altay fashion week: на площадке «Времена года» по адресу Солнечная Поляна, 15.