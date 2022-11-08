Технопарки и фабрики на миллиарды рублей: в АКЗС рассказали, какие проекты запустят в регионе в ближайшее время

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов рассказал, какие крупные проекты в сфере промышленности в ближайшее время планируют запустить в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, в Рубцовске уже функционирует технопарк «Юг Алтая», а также в этом году будет построен промышленный технопарк на базе фармацевтической компании «Алтайвитамины» в Бийске.

«В проекте краевого бюджета на 2023 год заложены 500 млн рублей федеральных средств на создание технопарка в Барнауле. Планируется, что промышленный технопарк „Компонент“ будет базироваться на площадях Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения („АНИТИМ“). Также на территории Барнаула зарезервирован земельный участок под создание промышленной экономической зоны. В бюджете края запланировано финансирование на реализацию всех инфраструктурных работ по объекту», — рассказал председатель комитета.

Также к концу года в Заринском районе планируется завершить строительство молочной фермы производственной мощностью около 30 тыс. тон сырого молока в год. Сельхозпредприятие обеспечит продукцией местных переработчиков — стоимость реализации проекта составляет около 5 млрд рублей.

Также Семенов отметил проект, который реализуется в рамках соглашения компании «Сибирь-Полиметаллы» и Минпромэнерго Алтайского края. По нему ведется реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики" и строительство горнодобывающего комплекса Корбалихинского рудника. К 2023 году компания выйдет на стратегическую цель по переработке руды в 1,5 млн тонн и нарастит выпуск цинкового концентрата до 200 тысяч тонн в год.

Отдельно Семенов высказался и об импортозамещении в Алтайском крае, которая ведется на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ) — он занимается производством топливной аппаратуры высокого давления.

«После ухода иностранных промышленных компаний из России спрос на продукцию АЗПИ в России и Белоруссии возрос в восемь раз. Для закрытия этой потребности увеличиваются объемы производства — с начала 2022 года объемы выпуска продукции АЗПИ возросли в 1,6 раза», — отметил Владимир Семенов.