Telegram признали иностранным мессенджером. Что в нём запретят делать и можно ли будет вообще им пользоваться?

Запреты в отношении зарубежных приложений начнут действовать с весны 2023 года

23 января 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Telegram вскоре официально признают иностранным мессенджером в России и введут для него ряд серьёзных ограничений. Об этом сообщил "Ъ" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Наибольшее количество запретов будет связано с транзакциями внутри приложения и интеграции мессенджера с банками.

Подробнее о том, что означает признание Telegram иностранным, что в нём попадёт под запрет и можно ли будет вообще им пользоваться, – в материале amic.ru.

1 Telegram признали иностранным мессенджером. Что это значит? Реестр иностранных мессенджеров в России начали вести в 2022 году, после принятия соответствующих поправок в закон "Об информации". В силу эти изменения пока не вступили. В новой редакции закона указано, что ведением списка зарубежных приложений занимается Роскомнадзор. При этом до недавнего времени было неизвестно, какие мессенджеры в нашей стране считают иностранными. В январе 2022 года ведомство пояснило, что к таковым относится Telegram на основании критериев, описанных в ч. 8 ст. 10.1 федерального закона "Об информации". "Telegram относится к числу таких программ", – процитировал "Ъ" ответ пресс-службы Роскомнадзора. В том же законе перечислены и запреты, которые будут действовать для всех иностранных мессенджеров. Большинство из них касается денежных переводов и банковской деятельности.

2 Когда начнут действовать запреты для Telegram? Поправки в закон "Об информации" вступят в силу с 1 марта 2023 года.

3 Можно ли будет пользоваться Telegram после введения запретов? Да. Никакого полного запрета на использование Telegram в России не вводится. Вы сможете переписываться в этом мессенджере, как и раньше. Но функционал приложения будет строго ограничен.

4 Что запретят в Telegram? Согласно поправкам, иностранные мессенджеры не смогут подключать и использовать никакие службы денежных переводов. Компаниям с госучастием и финансовым организациям (банкам) будет запрещено передавать через Telegram платёжные документы и информацию, содержащую персональные данные россиян. По сути, кредитным организациям будет запрещено использовать Telegram для создания собственного чат-банка. С новыми запретами это будет технически невозможно. Кроме того, через Telegram нельзя будет заниматься сбором средств на благотворительные цели.

5 А что, разве Telegram можно пользоваться как банком? В некоторых банках – да. Роскомнадзор объявил Telegram иностранным как раз на фоне новостей от российских банков, которые в январе 2023 года стали предоставлять свои услуги в этом мессенджере. Например, 19 января о запуске мобильного банка в Telegram объявил ВТБ. Через мессенджер клиенты могут проверить баланс или отправить деньги через систему быстрых платежей (СБП). В банке сообщили, что вскоре можно будет переводить деньги внутри ВТБ или между собственными счетами. Кроме того, о развитии банкинга через Telegram объявлял и ПСБ. В декабре 2022-го о подобных намерениях заявляли и в Альфа-Банке.

6 То есть после введения запрета банки не смогут использовать Telegram? Судя по всему, не смогут. По крайней мере, если читать закон дословно, у банков не будет на это ни малейшей возможности, рассказал "Ъ" руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев. По его словам, запреты "не оставляют лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений". Впрочем, некоторые банки уже поспешили заявить, что сам Telegram в передаче денег никак не участвует. Например, старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин пояснял, что данные "остаются внутри защищённой системы банка" и не передаются в мессенджер. Ожерельев допустил, что Роскомнадзор всё-таки может пойти на уступки и разрешит отдельным банкам использовать Telegram как оболочку. Но вопрос остаётся открытым и прояснится в ближайшее время.